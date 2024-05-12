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Giriş Tarihi: 12.5.2024 11:08

Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'ne evlatlarından ayrı girerken, çocuklarından gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır anneleri Anneler Gününde evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemlerinin 5'inci yılını da geride bırakmaya hazırlanan Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlatlarından ayrı girmenin hüznünü yaşıyor. Anneler gününde tek isteklerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu belirten anneler, "Yeter artık evlatlarımızdan bizi ayırdığınız, verin çocuklarımızı" diyerek PKK'ya tepki gösterdi.

Yaklaşık 9 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, anneler gününde PKK ve DEM'in ailelere gözyaşı döktürdüğünü belirterek, "9 anneler günü oldu evladımdan, kokusundan uzak bırakıldım. Bize bunu yapmalarının hakkı yoktur. Her anneler günü ve önemli günlerde evladım çıkıp gelecek diye gözlerim kapıda. Anneler olarak bizim evladımızı istemekten başka bir amacımız yoktur. Yeter artık, biz annelere çektirdikleri acı, yeter artık evlatlarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde evlatlarına kavuşmak istiyor
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