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Giriş Tarihi: 12.5.2024 20:37

Emine Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

DHA
Emine Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz’a tebrik

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık. Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

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Emine Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik
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