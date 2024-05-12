Milli Savunma Bakanlığından "Anneler Günü" paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TSK personelinin, annelerini ziyaret edip çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli tecrübeleri ile bize rehber olan annelerimizi Anneler Günü'nde ziyaret ettik. Annelerimiz de duygularını bizlerle paylaştı. Bu vesileyle başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz."