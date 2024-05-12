SON DAKİKA | MİT Başkanı Kalın, Katar’da Hamas heyetiyle görüştü

Son dakika haberleri... Türkiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için yürttüğü yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bugün Doha'da bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre; Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu ve bölgeye daha fazla İnsani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi konuları ele alındı.