Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polislerin evlerinde arama yapıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurt dışına firar etmişti. Kendisinin dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in, elektronik kelepçeyle yurt dışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Sertçelik, bu iddialarla ilgili emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti. Sertçelik'in yayınladığı ses kayıtlarında skandal ifadeler yer almasının ardından Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmıştı.

TEM ŞUBE EVLERİNDE ARAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerinde savcılık talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan 'Suç için anlaşma', TCK 258. maddedeki 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması', TCK 277. madde hükmündeki 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', TCK 283. Madde hükmündeki 'Suçluyu kayırma' ve TCK 285. Madde hükmündeki 'Gizliliğin ihlali' suçlarına yönelik arama yapıldığı öğrenildi. Ayrıca soruşturma dosyasına gizlilik kararı da alındığı öğrenildi.