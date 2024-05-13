İstanbul’da binlerce kişi Gazze için yürüdü

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Ümtraniye'de düzenlenen Gazze yürüyüşünde İsrail'in Gazze'de aylardır yaptığı soykırım protesto edildi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, Filistin'e destek verdi.

Ümraniye Sondurak Camii önünde akşam namazı sonrasında başlayan yürüyüş, Ümraniye Metro İstasyonu'nda sona erdi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, "Nehirden Denize Özgür Filistin, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Yaşasın Küresel İntifada" diye slogan attı. Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte İsrail'in kanlı yüzünü gösteren pankart ve fotoğraflar açıldı.

"GAZZE'YE YARDIM ULAŞMIYOR"

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Fransalı Hukuk Profesörü ve Aktivist Frank Romano, "Filistin haricinde hiçbir yerde işgale karşı Türkiye'de olduğu gibi büyük bir mücadele ruhu görmedim. İsrail'in vahşi Refah saldırısı yüzünden Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaşmıyor. Şu an Özgürlük Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırılması her zamankinden daha önemli. Bazı devletler, filonun yola çıkmaması için engel olmaya çalışıyorlar" dedi.

ABD SAVAŞ SUÇLARINA ORTAKLIĞINI KABUL ETTİ"

ABD'nin, İsrail'e gönderdiği silahların savaş suçu işlemekte kullanıldığını kabul ettiğini hatırlatan Romano, "ABD savaş suçlarının bir ortağı olduğunu da kabul etti. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi hâlâ Netanyahu'yu yargılamak için bir adım atmıyor. Umarım dünyadaki bütün insanlar bu katliama karşı protestolara devam ederler. İnanıyorum ki, siz Türkiye insanları özgür Filistin için çalışmaktan geri durmayacaksınız" diye konuştu.

"ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE'YE DİREKT ULAŞSIN"

Uluslararası Özgürlük Filosu Aktivisti, ABD'li insan hakları savunucusu Mary Beth Brownlee ise, özgür Filistin'in süresiz bir ateşkes ve Filistinliler için adaletle mümkün olabileceğini söyleyerek, "Üç şey talep ediyoruz. Refah Sınır Kapısı'nın açılması, ateşkes imzalanması ve Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye direkt olarak ulaşması. ABD'nin Gazze sınırlarında üsler inşa etmesi, Gazze'nin tam anlamıyla kuşatılması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR SOKAKLARDA KÜRESEL İNTİFADA YAŞANIYOR"

Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik de, soykırıma karşı durmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Soykırıma alışmadık. İşgalci İsrail, kundaktaki bebeklere, çocuklara kurşun sıkarken, onların çığlıklarına bigâne kalmadık. Dünya küresel bir vicdan intifadası yaşıyor. İnsanlar; sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde 'Yaşasın Küresel İntifada' diyor" dedi. Protesto yürüyüşü, Filistinliler için yapılan dua ile sona erdi.