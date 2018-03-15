Adıyaman’da şehitler için saygı koşusu

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaali Atletizm Pistinde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitlere Saygı Koşusu Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 134 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Tarihi büyük zaferlerle dolu güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Yapılan şehitlere saygı koşusuna sporcularımızın ilgisi oldukça yoğundu. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna ölümü hiç tereddüt etmeden göze alan, bu değerler uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en büyük kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır" dedi.

Çanakkale'nin milli mücadelenin başlangıcı olduğunu vurgulayan Müdür Keleş, "Çanakkale, Türk'ün vatanseverliğinin, mücadele azminin, kahramanlığın sembolüdür. Çanakkale bir ulusun uyanışıdır. Çanakkale ölümsüz kahramanların vatanıdır, şehitler diyarıdır, vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal'dir. Vatan için, bayarak için, millet için hiç tereddüt etmeden hücum eden, can veren, vücudunu siper eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize selam olsun. Kahramanlar ordusuna selam olsun" diye konuştu.

Yarışmalar sonunda derce alan sporculara başarı belgesi ve madalyalarını Spor Savcısı Uğur Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Şube Müdürü Hüseyin Yaşar Sarıkaya, Bocce Bowling Dart İl Temsilcisi Zeynel Abidin Şenlik ve Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Seyit Durmuş tarafından verildi.

Etkinlikler sonrasında Sincik Çat Bahçe Orta Okulu Öğrencisi Ebru Yetkin'in okuduğu Bir Yolcuya İsimli şiir ise herkesi duygulandırdı.