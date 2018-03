Başkan Atilla, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçıları unutmadı

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar Devlet Hastanesi ziyaret edip sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil verdi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi ziyaretinde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile hizmet ettiğini belirten Menderes Atilla, sağlıkçıların en kutsal mesleklerinden birini icra ettiklerini de ifade etti. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde görevlerini ifa eden doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Atilla, bu anlamlı günde mesai yapan herkesin bayramını kutladığını dile getirdi. Hastalara da acil şifalar dileyen Başkan Atilla, buradan Toplum Sağlığı Merkezi'ne geçti. Başkan Atilla, sağlık çalışanlarını da başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceğini ifade etti. Atilla, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, gerçekten de sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Bu anlamda ve önemli günde hastanemizi, toplum sağlığı merkezimizi ziyaret ettik. Doktorlarımızla, sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Kendilerine günün anlam ve önemine ilişkin olarak karanfil verdik, bayramlarını kutlamış olduk. Şu anda mevcut hastanemiz çok eski durumda, inşallah kısa sürede yeni hastanemizin temeli de atılacak. Ama yine bu şartlarda özverili çalışarak hizmetlerini aksatmadıkları için başta başhekimimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hastanemizdeki eksikliği vatandaşlarımıza hissettirmiyorlar. Tabii bunun altında daha çok çalışmaları, daha özverili çalışmaları ve alın teri yatıyor. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında gece gündüz her yerde, her koşulda büyük özveriyle, heyecanla görev yapan, bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yusuf Çetin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın 14 Mart Tıp Bayramında gelip hastanemizi ziyaret etmesi ve bizlerle beraber olması bizleri gururlandırdı. Yoğun iş temposu içinde bile biz sağlıkçıları unutmayan başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.