Başkan Atilla: 15 Temmuz şehidimiz Ümit Yolcu'yu unutmayacağız

15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde birçok vatandaşımız şehit düşmüştü. Vatan savunması için o sıralar İstanbul'da bulunan ve aslen Ceylanpınarlı olan Ümit Yolcu'da şehit düşmüştü.

Şehit Ümit Yolcu'nun adını ilçenin her tarafında yaşatan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 22'nci yaş gününde Şehit Yolcu'yu unutmadı. İlçe sınırları içerisinde bulunan Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Atilla öğrencilerle de zaman geçirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yeni nesillere 15 Temmuz'un anlatılması gerektiğini ifade etti. Atilla;

-"Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu'ndayız. Ümit Yolcu 15 Temmuz gecesi Türkiye'de darbe planlandığı zaman Ceylanpınarlı olup da İstanbul'da ikamet eden bir kardeşimizdi. O gece genç yaşına rağmen oda sokaklara ve caddelere çıktı. Darbecilere karşı mücadele etti ve şehit oldu. Bugün onun doğum günü, doğum günü olduğu için Şehit Ümit Yolcu İmam Hatip Ortaokulu'nu ve öğrencilerini ziyaret ettik. Ceylanpınar'da şehidimizin adını yaşatmak adına bu okula onun adını verdik. Ceylanpınar Belediyesi olarak da bir mahallenin ismini 15 Temmuz Mahallesi yaptık. O 15 Temmuz Mahallesindeki en güzel parka da Ümit Yolcu'nun ismini verdik. 15 Temmuz'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hiçbir zaman unutmamamız lazım ve unutturmamamız gerekir. Yeni nesillerinde, genç nesillerin de 15 Temmuz'da Türkiye'nin felakete sürüklenmek istendiğini bilmeleri gerekir. Onlara da anlatmamız lazım, 15 Temmuz şehidimiz Ümit Yolcu'yu unutmamamız lazım" dedi.