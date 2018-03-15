Hem kitap okuyorlar hem spor yapıyorlar

Spor salonuna gelen öğrenciler önce kitap okuyarak beyin jimnastiği yapıyor ardından ısınma hareketleriyle spora başlıyor.

Spor hocası Ozan Tekirdaş, "Gençlerimizi hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak burada antrenman yaptırıyoruz. Gençlerimiz ilk önce buraya gelince kitaplarını okutuyoruz derslerine yardımcı oluyoruz daha sonra fiziksel aktiviteler yaptırıyoruz. Çağımızın bir hastalığı olan sosyal medya hastalığı gençlerimizi esir almaktadır bizde bunun önüne geçebilmek için gençlerimizi spora ve spor faaliyetlerine teşvikte bulunmaktayız. Gençlerimiz burada spor yaparak sosyal medyanın kötü etkilerinden kurtulmasını sağlıyor ve sonuna kadar sporcularımızın arkasındayız. İnşallah bu spor kulübümüzde çok başarılı sporcular yetişecek " dedi.