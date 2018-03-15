Kahramanmaraş'ta Engelsiz Kar Festivali

Festivale, engelliler ile aileleri katıldı. Engelliler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde kartopu oynayıp kayak keyfi yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı festivale katılanlar, güzel bir gün geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, festivale katılanlara teşekkür ederek;

-"Engelli kardeşlerimize yönelik Yedikuyular 1'inci Engelsiz Kar Festivali gerçekleştirdik. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim gören engelli kardeşlerimizle ve aileleriyle bu güzel ortamda bir araya geldik. Eğlenmenin ve mutlu olmanın engel tanımadığını gördük. Mehter Takımımızın verdiği konser eşliğinde engelli kardeşlerimiz gönüllerince eğlendiler. Buraya gelen tüm velilerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.