Kore Gazisi Mehmet Yakut’a son görev

Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar köyünde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nefes yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde vefat eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Yakut, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Mehmet Yakut için Adıyaman Merkeze bağlı Olgunlar Köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs Gazileri, asker erkan ve yakınları katıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar Köyünde yaşayan ve 10 çocuk babası olduğu öğrenilen 92 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Yakut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Öğle namazına müteakip İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Mehmet Yakut'un yakınları, arkadaşları ve köylülerinden helallik alınarak cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kore Gazisi Mehmet Yakut'un Kore Harbinde silah arkadaşı olan 89 yaşındaki Mahmut Uçan'da katılarak, Yakut'un mezarına elleriyle toprak attı. Arkadaşının vefatına çok üzülen ve gözyaşlarını tutamayan Kore Gazisi 89 yaşındaki Mahmut Uçan'ı Vali Nurullah Naci Kalkancı sarılarak teselli etti.

Cenaze töreni sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Mehmet Yakut'un tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile fotoğrafını eşi Zahide Yakut'a takdim ederek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Öte yandan Kore Gazisi Mehmet Yakut'un hayatını kaybetmesi ile birlikte Adıyaman'da hayatta kalan 4 Kore Gazisinin olduğu öğrenildi.