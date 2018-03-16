‘Antep işi’ kadınların elinde gelişiyor

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Pir Sultan Aile Merkezi'nde açılan mefruşat ve el beceri kursundaki kursiyerlerle bir araya geldi. Eserleri inceleyen Fadıloğlu, kursiyerleri tebrik etti. Kadınların yapmış olduğu Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mutfak takımı gibi ürünlerini inceleyen Başkan Fadıloğlu, çalışmaları çok beğendi. Burada bilgi alan Başkan Fadıloğlu, kadınlarla sohbet etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Hanım kardeşlerimiz, burada hocalarımızın vermiş olduğu eğitimle geleneksel Antep işini geliştiriyorlar. Anne ve çocuğun aynı ortamda eğitimine katkı vermek adına sosyal tesislerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Fiziki şartlar yettiği müddetçe bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ben, hocalarımıza teşekkür ediyorum, hanım kardeşlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

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