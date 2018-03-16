Atatürk’ün 95 yıl önceki ziyareti törenle kutlandı

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 95'inci yıldönümü törenle kutlandı. Atatürk Parkı'nda okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla tören başladı. Törene katılanlar ve protokol üyeleri Adana Tren Garına yürüdü. Garda, Atatürk'ün Adana'ya gelişi canlandırıldı. Trenle gelen bir gazi Türk Bayrağı'nı Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'a teslim etti. Vali Yardımcısı Aydın, bayrağı 3 kez öpüp alnına koyduktan sonra gar bahçesinde düzenlenen gösterileri izledi. Adana Garı önündeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Milli Mücadele yıllarında Adana, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilham kaynağı olmuştur. Adana milli mücadelenin, Atatürk ruhunun ta kendisidir. Şu an bulunduğumuz yerde onunla aynı havayı teneffüs ettiğimize inanıyorum" dedi.

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