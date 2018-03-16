Badem çağlası fiyatı ve verimiyle sevindirdi

MERSİN'İN Silifke ilçesinde 20 gün önce kilosu 100 liraya satılan çağla 8 liraya düşse de üreticiyi mutlu ediyor. Akdere ve Işıklı mahallelerinde günlük ortalama 1 tonun üzerinde badem çağlası hasat eden vatandaşlar, hem fiyattan hem de verimden memnun. Üretici Ümit Güven, "20 gündür günlük 100-200 kilo arası gelen badem çağlası şimdilerde günlük 1-2 ton arasında gelmeye başladı. Hasada 20 gün daha devam edip sezonu kapatacağız" dedi. Civar mahallelerden de gelecek olan ürünle birlikte bölgede yaklaşık 300 ila 500 ton arasında badem çağlası hasadı yapılmasını beklediklerini belirten Güven geçmiş yıllarda sadece bahçe kenarında dikilen badem çağlasının, son yıllarda önemli geçim kaynağı haline geldiğini vurguladı.

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