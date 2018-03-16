Başkan Atilla, tüm gününü vatandaşlara ayırdı

Ceylanpınar'ın her mahallesine her fırsatta zaman ayırarak vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe merkezindeki vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezinde bulunan tüm noktalardaki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, vatandaşların sorunlarını da yerinde dinledi. Öte yandan Başkan Atilla, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde geçirmiş oldukları rahatsızlıkları dolayısıyla evden çıkamayan vatandaşları da ziyaret etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla göreve geldiği günden bu yana esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Atilla'nın esnaf gezisinde durağı bu kez ilçe merkezi oldu. Başkan Atilla, başkan yardımcıları ile ilçe merkezi esnafını ziyaret etti. Gezi sırasında esnaflarla sohbet eden Başkan Atilla, Ceylanpınar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi vererek, Ceylanpınar'ı daha yaşanır ve modern bir ilçe haline getirebilmek için çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Esnaf ziyareti sırasında sokaktaki vatandaşların da elini sıkarak merhabalaşan Başkan Atilla, onlarında sorunlarını ve isteklerini dinlemeyi ihmal etmedi. İlçe merkezinde ve diğer mahallelerde düzenli aralıklarla esnaf ziyaretinde bulunmanın önemine değinen Başkan Menderes Atilla, esnafın kent yaşamı üzerindeki etkisine de vurgu yaptı.

HASTALARI DA İHMAL ETMEDİ

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, her hafta gerçekleştirdiği hasta ziyaretleri kapsamında 8 aileyi ve yakınlarını kaybeden 2 aileyi ziyaret etti. Her hafta Perşembe günü hasta ziyaretlerinde bulunan Başkan Menderes Atilla, sağlık sorunları ile ilgili zor günler geçiren 8 aileyi ziyaret etti. Atilla ayrıca, yakınları vefat eden 2 aileye de taziyede bulunarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

"MENDERES'İN YANI CEYLANPINARLININ YANIDIR"

Düzenli aralıklarla Ceylanpınar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretler yoluyla esnafların sorunlarını ve isteklerini daha yakından dinleme imkanı yakaladığını belirten Başkan Atilla, "Esnafımız Ceylanpınar'ın göz bebeğidir. Esnafın büyüyüp gelişmesi ekonomik sıkıntılarından arınması, yaptığı işi severek ve isteyerek yapması, Ceylanpınar'ın büyüyüp gelişmesi ve sıkıntılarını çözmesi anlamına gelir. Esnafımız sıkıntı yaşarsa, zor durumda kalırsa bu tüm Ceylanpınar'ı etkiler. İşte bu nedenler yüzünden esnafımızın sıkıntısı demek belediye olarak bizim sıkıntımız demektir. Çünkü biz hep birlikte, huzur ve dayanışma içerisinde hareket edersek, Ceylanpınar oluyoruz. Küçük ve orta ölçekli esnaf Ceylanpınar'da önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Buda yaşadığımız kentin ekonomisine ciddi katkı demektir. Ceylanpınar'ın gelişmesinde esnafımızın çok büyük rolü var. Ceylanpınar esnafı şunu bilmelidir; hiç çekinmeden her türlü sıkıntısını ve ihtiyacını belediyemize iletebilir. Aynı zamanda ilçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde bulunan vatandaşlarımıza da ihmal etmiyoruz. Herkes şunu bilsin ki Menderes Atilla'nın yanı Ceylanpınarlının yanıdır" dedi.