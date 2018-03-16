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Cezaevinden DNA raporuyla kurtuldu

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Cezaevinden DNA raporuyla kurtuldu

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce, 14 yaşındaki amcasının kızı Dilek Berker C.'ye cinsel istismarda bulunup, hamile kalmasına neden olduğu iddiasıyla 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Mustafa Berker (35), bebeğin babası olmadığına dair DNA raporuyla, 40 aydır hükümlü bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Davası yeniden görülmeye başlanan Berker, Dilek Berker C. ile anne ve babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Dilek Berker C., iddiaya göre, 2008 yılında gittiği sağlık ocağında, 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Dilek Berker C.'nin 14 yaşında olması dolayısıyla yetkililer, polise haber verdi. Dilek Berker C.'nin ifadesinde, çocuğun babasının, amcasının oğlu olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Berker gözaltına alındı. Mustafa Berker, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

BEBEĞİN MEZARI AÇILDI
Mustafa Berker'in cezaevine girmesinin ardından suçsuz olduğuna inanan ailesi, 2015 yılından avukat Serpil Yabanoğlu'na olayı anlattı. Dosyayı inceleyen Yabanoğlu, ölen bebeğin cenazesi ile Mustafa Berker'e DNA testi yapılmadığını gördü. Bebeğin mezarı açılarak, DNA için örnekler alındı. Cezaevinde kalan Mustafa Berker'den de kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, bebeğin babasının Mustafa Berker olmadığı ortaya çıktı.

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Cezaevinden DNA raporuyla kurtuldu
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