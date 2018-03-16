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Gaziantep'te polis, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gaziantep'te polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:43
Gaziantep'te polis, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri, ihbar üzerine Şahinbey İlçesi Kurbanbaba Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbar üzerine yapılan operasyonda A.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısın evinde yapılan aramada ise poşet ve kağıtlara sarılı satışa hazır vaziyette 65.13 gram esrar maddesi, 30 gram kenevir tohumu, 50 adet captagon hap, 1 adet otomatik tüfek ve tüfeğe ait şarjör ile 37 adet dolu fişek ele geçirildi.

Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep'te polis, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
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