‘Geleceğini kurtaralım’

SPOR Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Faik Demir, "Gaziantepspor'un bugünü bitmiş, yarınını kurtaralım" dedi. Demir, kulüp olarak çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyledi. Bu sıkıntıları birlik ve beraberlik içerisinde çözebileceklerini anlatan Demir, "Kulübün transfer yasağı devam ediyor. O yüzden tüm oyuncularımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

OYUNCULAR AFFEDİLDİ

Demir, kırmızı-siyahlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarına işaret ederek, "Oyuncularımın tamamıyla görüşüp yeni bir sayfa açtık. Kadro dışı bırakılan tüm oyuncuları affettik. Çünkü şu an kulüp içerisinde adeta gruplaşmalar oluşmuş, bunu bitirmeliyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte birliğimizi güçlendirip daha da iyi olacağız" diye konuştu. Demir, "Bu seneden çok gelecek yılı düşünüp ona göre bir kadro oluşturmanın hesapları içerisindeyiz" diye konuştu.