Hatay’ın aklı Etimesgut’ta

HATAYSPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, Menemen Belediyespor maçını unuttuklarını söyledi. Pazar günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten Palut, "Bu karşılaşmaya telafi maçı olarak bakıyoruz. Liderliği hedefliyoruz. Bu yüzden bu yolda hata yapma lüksümüz yok" dedi. Futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren teknik adam Palut, "Ben buradan tekrar tüm taraftarlarımıza ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı. İnancımızda bir eksilme yok. Biz yine elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve sonucunu da bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU