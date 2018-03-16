‘İyi bir hekim önce iyi insan olmalıdır’

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, 14 Mart Tıp Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye özgü bir gün olduğunu, dünyadaki birçok ülkede tıp bayramının benzer içerikle ancak farklı tarihlerde kutlandığını söyledi. Çağdaş iyi hekimlik uygulamasının, hastalıkların tanı ve tedavisi kadar hastalıkların ortaya çıkışını engellemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetini de içermesi gerektiğini vurgulayan Bulakbaşı, tüm bu özelliklerin ötesinde iyi bir hekimin, öncelikle iyi bir insan olması gerektiğine dikkat çekti.

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