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Kahramanmaraş’ta engelsiz kar festivali

Kahramanmaraş’taki Yedikuyular Kayak Merkezi bu kez Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Engelsiz Kar Festivali’ne ev sahipliği yaptı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Kahramanmaraş’ta engelsiz kar festivali

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde engelli vatandaşlara yönelik 1. Engelsiz Kar Festivali düzenledi. Belediye Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, kayak keyfi yaşadı. Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti. Taşkıran, "Engelli kardeşlerimize yönelik Yedikuyular 1. Engelsiz Kar Festivali gerçekleştirdik. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim gören engelli kardeşlerimizle ve aileleriyle bu güzel ortamda bir araya geldik. Eğlenmenin ve mutlu olmanın engel tanımadığını gördük. Buraya gelen tüm velilerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta engelsiz kar festivali
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