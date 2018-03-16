Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kar satarak para kazanıyor

Kar satarak para kazanıyor

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Kar satarak para kazanıyor

İKLİMİ nedeniyle neredeyse hiç kar yağmayan Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar para verip kar keyfi sürüyor. Hava sıcaklığının artmasını fırsata çeviren bir vatandaş, Torosların zirvesinden getirdiği karı şehir merkezinde 1 liradan satıyor. Silifke'de geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Zafer Beslenti isimli vatandaş kar satarak aile bütçesine ek gelir getiriyor. Dağlara çıkma imkanı olmayanların hiç kar görmediğini söyleyen Beslenti, "Bazı vatandaşlar sırf dokunmak için alıyor. Bazıları serinlemek, bazı kişiler de şifa niyetine alıyor. Ben de emeğimin karşılığını alıyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar satarak para kazanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN