Kar satarak para kazanıyor

İKLİMİ nedeniyle neredeyse hiç kar yağmayan Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşlar para verip kar keyfi sürüyor. Hava sıcaklığının artmasını fırsata çeviren bir vatandaş, Torosların zirvesinden getirdiği karı şehir merkezinde 1 liradan satıyor. Silifke'de geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Zafer Beslenti isimli vatandaş kar satarak aile bütçesine ek gelir getiriyor. Dağlara çıkma imkanı olmayanların hiç kar görmediğini söyleyen Beslenti, "Bazı vatandaşlar sırf dokunmak için alıyor. Bazıları serinlemek, bazı kişiler de şifa niyetine alıyor. Ben de emeğimin karşılığını alıyorum" dedi.

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