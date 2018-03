Kore gazisine anlamlı ziyaret

HATAY'IN Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, 88 yaşındaki Kore gazisi Bekir Elmacıoğlu'nu Tepehan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ülkemizi Asya topraklarında en iyi şekilde temsil eden Kore gazisinin sağlık durumu hakkında aile fertlerinden bilgi alan Uygur, Gazi Elmacıoğlu ile yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi.

SADECE BEŞİ HAYATTA

Ziyarette Uygur, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üstgm. Gürcan Işın, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Abdi Uçkuyu ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Veysel Işık da katıldı. Kaymakam Uygur, "İlçemizde toplamda 38 gazi olup, bunlardan 31'i Kore gazisidir. 31 Kore gazisinden sadece 5'si hayattadır. Kurtuluş Savaşı'ndan ise bugün hayatta olan hiçbir gazimiz yoktur" dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Türkiye'nin en yaşlı gazilerinin Kore gazileri olduğunu söyleyen Uygur, "Hükümetimiz gazi ve şehit ailelerimizin her zaman yanında olmuştur. Her biri ayrı değer olan gazilerimize evlerinde misafir oluyoruz. Şimdi de Bekir Elmacıoğlu amcamızın evindeyiz. Anılarını bire bir dinlemek nasip oldu. Kendisine ve ailesine desteğimiz sürecek" diye konuştu.