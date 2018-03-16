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Periler Avrupa’da zirveye oynuyor

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Periler Avrupa’da zirveye oynuyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, Sopron Basket, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg ile birlikte Dörtlü Final'e kalan takım oldu. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, Avrupa'da yollarına devam ettiklerini belirterek, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bu ligde zirveye oynamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, "Avrupa Ligi gerçekten zorlu ve çekişmeli geçiyor. En iyi takımların mücadelesine sahne oluyor. Bu yüzden işimizi sıkı tutmalıyız. Oyuncularımla yaptığım görüşmede işin ciddiyetini ortaya koyduk. Kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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