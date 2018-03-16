Şanlıurfa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Eyyübiye İlçesindeki Keserdede, Yardımcı, Karaali, Haşim Açanal ve Kurucuk mahallelerindeki ilköğretim okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilere temel trafik kuralları anlattı. Sınıflarda öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren jandarmalar, genel trafik kuralları, okul servis araçlarındaki hareket tarzları, yolun karşısına geçişler ve özellikle emniyet kemeri kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere ayrıca jandarmayı tanıtıcı broşür, cetvel, kitap ayracı ve okuma kitapları dağıtıldı.