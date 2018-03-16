Şimşek yola devam diyor

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta açılış mücadelesinde bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek olan Adana Demirspor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Saat 18.00'de başlayacak zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarında sona gelen mavi-lacivertli takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

CAMİA BÜTÜNLEŞTİ

Teknik direktör Mustafa Uğur ligde çok iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Sezer'in sakatlığı bizleri üzdü. Ancak oyuncularımın takım arkadaşları için bütünleşmesi beni sevindirdi. Şimdi rakibimiz Ümraniye. Kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Bugünkü mücadelede sahada forma giyen futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düşeceğini söyleyen Uğur, "Son maçlarda Adana Demirspor camiasının bütünleşmesi, birlik ve beraberlik içerisinde olması başarıyı getirdi. Bunun devamını getirmeliyiz. Ümraniyespor karşısında önemli bir eksiğimiz bulunmuyor" dedi.