Sırrıberk Arslan: Çember daralıyor, köpekler havlıyor

Afrin'de çember daraldıkça, köpekler ve onları sahiplerinin havlama sesleri çoğalıyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor.

Birkaç oyuncumuzdan "Zeytin Dalı Operasyonu niye bu kadar uzun sürdü? Afrin dediğin bir avuç yer" diye soran kardeşlerimiz oldu.

Elbette ben bir güvenlik uzmanı değilim ama bu operasyonun uzun sürdüğünü düşünenlere mesleki tecrübe ve bu operasyonu yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kırmızıçizgilerini iyi bilen biri olarak elbette vereceğim cevabım vardır.

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak haritadan silmek, yerle bir etmek, önümüze çıkan canlıyı öldürmek, karşımıza çıkan yapıları yıkmak için girmedik Afrin'e.

Biz Afrin'e sınır güvenliğimizi tehdit etmelerinin yanında hemen yanı başımızdaki masum halka zulüm eden köpek soylu teröristleri temizlemek için girdik.

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrin'i öldürmek isteseydik bu bizim için en fazla 72 saat sürerdi. Amma biz Afrin'i öldürmek için değil, tedavi etmek, sağlığına kavuşturmak, yani teröristlerden temizleyip, oradaki zulmü bitirip, bölge halkının can güvenliğini temin etmek için girdiğimizden dolayı bu bazılarınıza uzun bir süre gelebilir.

Hemen söyleyeyim bana göre hiç de uzun bir süre değil.

Bu devletin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ve onlara destek için giden Polis Özel Harekât'taki kardeşlerimiz ismini bile yazmaya değer bulmadığım bazı ülkelerin paralı askerleri gibi katil değiller.

Tek kurşunu bile atarken karşılarındakilerin yüzde yüz köpek soylu, Coni destekli, terörist olduğuna emin olmadan o tetiği çekmiyorlar.

Hatta bu vicdan ve Allah korkusu yüzünden şehit olan kardeşlerimiz bile oldu.

Benim cevabım bu. Aynı soruyu dün 45 gündür bölgede olan komutan dostuma sordum.

İşte onun cevabı:

"TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı, sivillere zarar gelmemesi için başladığı ilk dakikalardan beri hassasiyetle yürütülüyor. Bir tek sivilin burnunun kanamaması için kendi canını verip şehit olmuş arkadaşlarımız olmuştur.

Teröristlerin 'canlı kalkan' oyunu karşısında TSK sivillere yönelik hassasiyetini, Türkiye'nin tarihi miras ve kültürel değerlerine uygun olarak özenle sürdürüyor. Sivil hassasiyetimiz harekâtın başladığı ilk günkü gibi. Son terörist temizleninceye kadar da sürecektir.

Zaten bu harekâtın planlamasından, devam eden icrasına kadar yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor." Dualarımız sizinle… Allah sizi muzaffer eylesin.

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