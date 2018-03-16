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Yakın Doğu’da ‘Kadın ve Yüksek Öğretim’ paneli

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Yakın Doğu’da ‘Kadın ve Yüksek Öğretim’ paneli

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 'Kadın ve Yüksek Öğretim' paneli düzenledi. Akademide kadın çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği panelde, Eğitim Bilimleri Ana Bilim ve Bilim Dalı başkanları, alanlarına ilişkin kadın temalı araştırmaları ve toplumsal bakış açılarını lisansüstü eğitimde yer alan öğrencilerle paylaştı. Ayrıca, kadınların akademide de yönetsel görevlendirilmelerde yer almasına ilişkin örnekler sunularak toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık oluşturma yolları anlatıldı.

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