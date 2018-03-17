4 ilde torbacı avı

POLİS, 'torbacı' olarak bilenen zehir tacirleri ve onlara uyuşturucu temin edenlerin yakalanmasına yönelik, Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Daha önceden belirlenen adreslere şok baskınlar düzenlenirken, gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana merkezli Mersin, Şanlıurfa ve Van'da önceden belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti şok baskınlar düzenlendi. Girilen adresler didik didik aranırken, uyuşturucu maddelerle birlikte suç aletlerine de el koyan polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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