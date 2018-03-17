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‘Ekonomik Seminerler’in konuğu Rekabet Kurulu

Giriş Tarihi: 17.3.2018
‘Ekonomik Seminerler’in konuğu Rekabet Kurulu

YAKIN Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Ekonomik Seminerler serisinin üçüncüsünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında gerçekleştirdi. KKTC Rekabet Kurulu'nun konuk edildiği seminerde, Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Özdeşer, bölüm hocaları ve öğrenciler hazır bulundu. Rekabet Kurulu adına Başkan Selim Altıncık, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Figen Yeşilada ve üye Sezi Sıdal, Rekabet Kurulu'nun işleyişi ve KKTC ekonomisindeki yeri hakkında detaylı bir sunum yaptılar.

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‘Ekonomik Seminerler’in konuğu Rekabet Kurulu
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