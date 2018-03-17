Ekstrem spor tesisleri geliyor

K.maraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapıçam Tabiat Parkı'nda 60 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Ekstrem Spor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile ihaleyi alan Şahin Balcıoğlu ve Ekstrem Turizm Hizmetleri Limited Şirketi yetkilileri katıldı. Başkan Erkoç, 600 dönümlük bir alanı ekstrem sporlar merkezine çevireceklerini belirtti. Tesisi yaparken Kapıçam ormanlarından bir ağacın dahi kesilmeyeceğini söyleyen Erkoç, "Bu proje ağaçlara zarar vermeden bitki örtüsüne zarar vermeden, ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacak. Kent turizmine damga vuracak dev projenin maliyeti 4,5 milyon TL olacak" dedi.

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