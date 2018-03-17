Her gün farklı bir kapı çalıyor

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her gün gerçekleştirdiği aile ziyaretleriyle vatandaşın sevincine de üzüntüsüne de ortak oluyor. 2 haneye daha misafir olan Başkan Fadıloğlu, ilgiyle karşılaştı. Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Mesut ile Hatice Çelik çiftini ziyaret ederek ikiz bebek sevinçlerine ortak olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Seyrantepe Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Emine Sarı'nın evine konuk oldu. Ziyaret ettiği evlerdeki çocukları çeşitli hediyelerle mutlu eden Fadıloğlu, 'Merhaba Bebek' projesi kapsamında ziyaret ettiği evde, "İlk bebekleri ikiz olmuş. Allah, analıbabalı büyütmeyi nasip etsin. Belediyemizin 'Merhaba Bebek' projesi çerçevesinde arkadaşlarımız dünyaya yeni gelen tüm bebekleri ziyaret ediyor" dedi. Mesut Çelik ve Emine Sarı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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