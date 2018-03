Karadeniz virajı

Adanaspor, Karadeniz'de zorlu bir maça çıkacak. Ligde sıkıntılı günler geçiren turuncu-beyazlı ekip bugün saat 13.00'te lider Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hazırlıklarını teknik sorumlu Eyüp Arın gözetiminde tamamlayan Toros Kaplanı sahadan galibiyetle ayrılarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

TOPLANTI YAPTI

Teknik adam Arın, Rizespor'un güçlü oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Sahaya çıkıp mücadele edip üç puanla Adana'ya dönmek istiyoruz" dedi. Futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Eyüp Arın, takımın yaşadığı sıkıntıyı masaya yatırıp çıkış için iyi futbol istedi. Arın, "Koman dışında önemli bir eksiğimiz yok. Sakat oyuncularımızın durumlarının iyiye gitmesi beni sevindirdi. Adanaspor'da tüm oyuncular her an forma giyecek gibi heyecanlı ve her an hazır olmalılar. Ben Çaykur Rizespor maçını kazanacağımıza inanıyorum. Adanaspor'u yeniden yükseltecek olan bizleriz" diye konuştu.

ÇELİKCAN'DAN PRİM SÖZÜ

Bu arada zorlu karşılaşma öncesi Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Demirspor'dan sonra Adanaspor'a da Rizespor maçından galip ayrılmaları halinde 100 bin lira prim vereceğini açıkladı. Adana'nın sporda istenilen yerde olması için Adanalı vatandaşların spor kulüplerine destek vermesi gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Adana futbolda da söz sahibi olmalıdır" dedi. Çelikcan, "Söz verdiğimiz 100 bin lira primi Adana Demirspor kulübüne teslim ettik. Şimdi sıra Adanaspor'da. Bugün Rize'de oynanacak olan maçta galip gelirlerse 100 bin lira prim vereceğiz. Her 2 kulübümüze de hafta sonu yapacakları maçlarda başarılar diliyorum. Adana futbolda hak ettiği yere gelmeli" şeklinde konuştu.