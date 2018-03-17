Minik kramponlar şampiyon oldu

Okul Sporları Küçük Erkekler Futbol Mersin İl Birinciliği'ni kazanan Akdeniz Ortaokulu sporcuları Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Uğur Türkmen, Okul Aile Birliği Başkanı Kamil Boran, öğretmenler Cevdet Kavzak, Kemal Yeşilyurt, veliler Ömer Tuncel ve Adem Koşar'ın da katıldığı ziyarette Tollu, sporcuları tebrik etti.

ERDEMLİ'NİN ALTYAPISI

Belediye olarak sporun altyapısından gelen ve başarı gösteren tüm minik sporculara sonuna kadar desteklerinin süreceğini belirten başkan Tollu, "Akdeniz Ortaokulu'nun minik futbol takımını oluşturan sporcularımız aynı zamanda Erdemli Belediyespor altyapısını da oluşturuyor" şeklinde konuştu.