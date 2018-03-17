Öğrenciler anlattı protokol dinledi

NİĞDE Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından geleneksel "Vali, Belediye Başkanı, Rektör, Öğrenci" buluşması gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantının açılışında öğrencilere seslenen Vali Şimşek, "Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesindeki en büyük etken olan siz kıymetli gençlerimizi dinlemek, görüşlerinizi, beklentilerinizi ve sorunlarınızı almak üzere buradayız. İlimizde devam eden ve yapılması planlanan yatırımları ve projeleri takip ediyoruz. Bütün bunlar, yapacağımız hizmetlerin şekillenmesini sağlıyor" dedi.

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