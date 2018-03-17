Şehit ailesine moral

Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Hasan Aslan'ın ailesini ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Teke ile ziyareti gerçekleştiren Tahmazoğlu, "Şehitlerimizin ailelerine hürmetlerimizi sunuyoruz. Onlar şehitlerimizin bize emaneti. Bu emanete sahip çıkacağız" dedi. Başkan Tahmazoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Teke'nin ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirten şehit babası Mehmet Aslan, "Yöneticilerimizin ziyaretinden memnun olduk ve mutluluk duyduk. Biz kendilerinden razıyız, inşallah rabbim de razı olur. Başkanımız şehit ailelerinin her zaman yanında. Her fırsatta evlerimize kadar gelip hatırımızı soruyor. Allah işini rast getirsin" diye konuştu.

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