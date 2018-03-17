Toroslar uluslararası makaleye konu oldu

Mersin'in Toroslar Belediyesi, üreten belediyecilik profili ile uluslararası hakemli dergi kategorisinde yer alan uluslararası akademik sosyal bilimler dergisi Asos Journal'da Kamu İç Denetçisi Dr. Orhan Veli Alıcı'nın makalesine konu oldu. Özellikle kentin iklimi ile uyumlu alternatif bitki ve ağaçların yetiştirilmesi çalışmalarının bu kapsamda önemli bir yeri olduğuna değinen Dr. Alıcı, Toroslar Belediyesi'nin üreticiyi ve köylüyü desteklediğini belirtti. Alıcı, kırsal nüfusla birlikte göç alan ve kozmopolit bir konuma gelen Toroslar Belediyesi'nin uygulamalarının kaynak yaratan, üreten ve üretime yön veren, istihdam olanaklarının yaratılmasına katkı sağlayan ve kooperatifçiliği destekleyen bir nitelik taşıdığına değindi.

ÜRETİCİ BELEDİYE

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, üretici belediyecilik uygulamalarının uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmasının ve akademik bir araştırmada yer verilmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.