Volkan Demirel’den kalecilere imzalı forma

Türkiye'de kalecilere yönelik eğitim veren ilk okul olan Haluk Kaleci Okulu, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. A milli takıma Volkan Demirel, Hayrullah Mert Akyüz gibi yıldızları kazandıran kaleci antrenörü Haluk Uğurludoğan, amaçlarının çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Değişik yaş kategorilerinde 42 sporcuya kalecilik eğitimi verdiklerini belirten Uğurludoğan, geleceğin yıldız adaylarına büyük bir sürpriz yaptı. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel imzaladığı formayı eğitim gören kalecilere gönderdi. Büyük bir mutluluk yaşayan öğrenciler, Demirel ve Akyüz'ü örnek aldıklarını söylediler.

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