Adana ‘Ailecek Şaşkınız’la coştu

'Ailecek Şaşkınız' filminin oyuncuları M1 Adana'da hayranları ile buluştu. Coşkulu geçen Avrupa Turnesinin ardından Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolü paylaştığı, Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği 'Ailecek Şaşkınız'ın Türkiye turnesi Çukurova'da Mersin'den sonra M1 Adana AVM'de devam etti. M1 Adana, Cinemaximum sinemaları fuaye alanındaki buluşma renkli görüntülere sahne oldu. Ahmet Kural ve Murat Cemcir Adanalı hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaştı. Cemcir, "Ayağınıza cebinize kalbinize sağlık" sözleriyle tüm gelenlere teşekkür etti. Sinemayı çok sevdiğini belirten ve "Sinemayla gördüğümüz değer arttı" diyen Ahmet Kural, hayranlarının tişörtlerini imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU