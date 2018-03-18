Erdemlili çocuklar artık oyuncak üretiyor

2016-2017 eğitim öğretim yılında Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Oyuncağımı Üretiyorum, Yeteneğimi Keşfediyorum' projesi devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Şube Müdürü Mahmut Karaağaç, Elif Bulut Anaokulu'nda proje etkinleri için bir araya gelen velileri ve minikleri ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin miniklerle birlikte oyuncak yaptı. Projenin 11. sınıf öğrencilerinin 'Erken Çocukluk Eğitimi' dalındaki derslerde aldıkları eğitimin uygulamaya geçirilmesi olduğunu söyleyen Metin, "Öğrenciler, kişinin kendisinin de her türlü malzemeyi kullanarak en verimli oyuncağı yapabileceğini göstermiş, bu sürece ebeveynleri de dahil ederek çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamıştır" dedi

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