İskenderun Belediyesi esnafa Türk bayrağı dağıttı

Hatay'ın İskenderun Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) teröristlere karşı Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kentteki esnaflara ve vatandaşlara kent merkezinde bayrak dağıtımı yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, Özel Kalem Müdür Vekili Ali Çift, Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, Afrin'de teröristlere karşı sürdürülen operasyona ve Mehmetçiklere destek olmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sunmak için bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük ile beraberindeki heyete kenti gezdiren Kaymakam Recep Soytürk'e de bayrak takdim etti. Kaymakam Soytürk de bu anlamlı çalışmalarından dolayı başta İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil olmak üzere herkese teşekkür etti. Öztaş, "Kahraman askerlerimize destek olmak için esnafımıza bayrak dağıtımı yapıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU