Kahramanmaraş trafiği rahatlayacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırma gayretinde olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ulucamii Tünel Kavşak'la başlayan kavşak hizmetlerine Karamanlı Tünel Kavşak ve Abdulhamidhan Kavşak'la devam etti. Şehir merkezinde tıkanan trafiğin damarlarını açmak için harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Ulucamii Tünel Kavşağı hizmete açarak, şehrin doğu-batı istikametini birbirine bağlayarak Ulucamii bölgesinde yanşan tıkanıklığı giderdi. Karamanlı Kavşağı'nı 90 gün içerisinde hizmete sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, devamında Aldulhamidhan Kavşağı'nı da vatandaşların hizmetine sunarak şehir trafiğinin nefes almasını sağladı. Kavşak yapım çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Trafikte yaşanan tıkanıklığı gidermek adına başlattığımız kavşak yapım çalışmalarımızda 3 kavşağımızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Abdulhamidhan Kavşağımızı da hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

PLANLAMA AŞAMASINDA

Başkan Erkoç şunları söyledi: "Buranın haricinde bizim planladığımız yapımını da Karayollarının üstleneceği çevre yolu üzerinde 4 tane kavşak var ve bu kavşaklardan birine başlandı. Hal Kavşağı, İstasyon kavşağında bir köprü yapılacak. Arsan kavşağı, sanayi kavşağında çalışmalar devam edecek. Bunun yanı sıra bizde Dulkadiroğlu bölgesinde Sakarya, Doğukent geçişinde planlama yapıyoruz."