Kuzugöbeği mevsimi başladı

Avrupa ülkelerinden büyük talep gören ve Mersin'in Silifke, Gülnar, Anamur, Mut, Erdemli, Toroslar ilçelerinde yetişen kuzugöbeği mantarının toplama mevsimi başladı. Bölgedeki vatandaşlar ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosunu 80 liradan satıyor. Tüccarlık yapan Yunus Aslanca, "Kuru mantarın fiyatı belli değil. Yaş olarak alım yapıyoruz. Bölgeden aldığımız 2 ton kuzugöbeğini Almanya ve Hollanda'ya göndereceğiz" dedi.

FİYATTA DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yıl kilosu 200 ila 300 lira arasında alıcısı bulunan kuzugöbeğini mantarını bu yıl 80 liradan almaya başladıklarını söyleyen Yunus Aslanca, "Mantar, Türkiye genelinde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde aynı anda çıktığı için piyasa değeri düşüyor. Mart ayının ortasında çıkmaya başlayan kuzugöbeği bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi ve bol yağış almasından dolayı erken çıktı. Bu sebepten dolayı bu yıl fiyatta düşüş yaşandı" diye konuştu.