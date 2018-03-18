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Minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli ekipler polislik mesleğini anlattı.

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dedekorkut İlkokulunda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere yönelik yapılan etkinlik, 'Polis ne iş yapar' isimli kısa film izlettirilmesi ile başladı. Ardından, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Ebru Durukan, genel trafik kuralları, polis ve insan hayatındaki önemi konularında paylaşımlarda bulundu. Miniklerin, sunumu meraklı gözlerle dinledikleri dikkatlerden kaçmadı.

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Minik öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
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