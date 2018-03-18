Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otomobil markete girdi

Otomobil markete girdi

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Otomobil markete girdi

Adana'da, kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CMZ 19 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde kontrolden çıkması sonucu bir marketin darabasına ve vitrinine çarptıktan sonra içeri girdi. Kazada yaralanan otomobildeki iki kişiye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU
Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken markette büyük çapta hasar oluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil markete girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN