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Potada dev randevu

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Potada dev randevu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi lideri Yakın Doğu Üniversitesi ile zirve yarışını bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyespor bugün Edip Burhan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'de başlayacak zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan her iki takım sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Yakın Doğu Üniversitesi Başantrnenörü Zafer Kalaycıoğlu, Mersin'de kendilerini zorlu bir karşılaşma beklediğini belirterek, "Sahaya galibiyet için çıkacağız. Mersin'den mutlu dönmek istiyoruz" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın ise, "Evimizde lideri devirerek yolumuza devam etmek en büyük hedefimiz" dedi.

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