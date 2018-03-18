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Puanla döndü

Rize’ye eksiklerle giden Adanaspor liderden bir puan aldı. Güzel futboluyla dikkat çeken turuncu-beyazlı ekip Çaykur Rizespor karşısında Roni ile öne geçti, Galip Güzel 78. dakikada son sözü söyleyen isim oldu

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Puanla döndü

Ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Adanaspor, Karadeniz'de lider Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi karşısına Didi, Renan Diniz, Koman, Berkan, Emrecan, Abdulaziz ve Bekir'den yoksun çıkan turuncubeyazlı ekip 26. dakikada Roni ile öne geçti: 1-0. Toros Kaplanı ilk yarıyı bu skorla kapattı.

34 PUANA ULAŞTI
İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Adanaspor, bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı. 78'de sahneye çıkan Galip durumu eşitledi: 1-1. Bu dakikadan itibaren iyi futbolunu sürdüren Adanaspor'da Roni 86. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Maçı 1-1 bitiren turuncubeyazlılar bu skorla puanını 34'e çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada Magaye'nin sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında Roni topu filelere gönderdi: 0-1 37. dakikada Galip'in ceza sahası içinden vurduğu sert şutta top sağ direkten geri döndü ve ev sahibi ekip beraberlik şansını kaçırdı. 78. dakikada ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda Samudio, Turgut Doğan paslaşmasında Galip topa dokunarak beraberlik golünü kaydetti: 1-1

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Puanla döndü
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