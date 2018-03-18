Yanık hastaları şehir hastanesinde şifa buluyor

Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde yurt içi ve yurt dışından gelen ağır derecedeki yanık vakaları tedavi ediliyor. Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mete Demir, yanık merkezinin müdahale ettiği olaylar itibarıyla önem arz ettiğini söyledi. Merkezlerinde aylık 450 civarında poliklinik hizmeti verdiklerini ifade eden Demir, bünyelerinde 18'i servis, 9'u da yoğun bakım olmak üzere toplam 27 yatak bulunduğunu aktardı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Demir, 18 Eylül 2017'de açılan merkezin o günden bu yana yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştığını anlatarak, "Suriye savaşı ve göçü nedeniyle yatak doluluk oranımız çok yüksek, boş yatağımız yok. Aylık yoğun bakımda 13, servislerimizde 35 hasta yatışımız oluyor. Yanık Merkezinde ilk dört ayda bin 800 civarında poliklinik hizmeti yapıldı, yoğun bakımda da 60 civarı hasta yattı, 130 da servis hastası tedavi ettik. Türkiye'nin en büyük yatak servisine sahip yanık merkeziyiz" dedi.

ÇOCUKLAR VE ERKEKLER

Merkezlerinde servis hastalarının yüzde 75'ini çocukların oluşturduğunu dile getiren Demir, bunun da çoğunun sıcak su, çay gibi sıvı yanıkları olduğunu kaydetti. Demir, yanıkla ilgili çok yanlış uygulamaların söz konusu olabildiğini, bu tür durumlarda yanan bölgenin su altında bir süre bekletilmesi ve daha sonra vakit kaybetmeden en yakın yanık merkezine gidilmesi gerektiğini söyledi.