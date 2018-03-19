Adana’yı beğendi kebabına bayıldı

Dünyanın en iyi tasarım stüdyolarından birisine sahip olan ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Roberto Palomba, Adana'da mimar, iç mimar ve tasarımcılarla buluştu. Kenti beğendiğini belirten Palomba, "Bu iklim, bu atmosfer biz tasarımcılar için en güzel ilham kaynağı. Mükemmel lezzet Adana kebabını da yeme fırsatı buldum. Bu güzel kenti daha detaylı gezmek için tekrar geleceğim" dedi.

MİMARLARLA BULUŞTU

Archtura'nın konuğu olarak Adana'ya gelen Palomba, çevre illerden de katılan 160 mimar, iç mimar ve tasarımcıyla deneyimlerini paylaştı. Archtura Mimarlık ve Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Tosun, "Tasarım ve mimarinin güzelliği ve hedefi insanları mutlu etmesi. Yaptığı tasarımlarla gerçekten çok güzel etkiler bırakan Palomba'ya, kentimize gelerek deneyimlerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

"TASARIM YAŞAM ŞEKLİDİR"

Buluşmada tasarım ve mimarlık üzerine konuşan Palomba, "Tasarım yaşam şeklidir. Bir aşk hikayesidir. Biz aşkımızı, sevgimizi tasarıma dönüştürüp, insanlara sunuyoruz. İnsanlar için avizeler, mobilyalar, banyo ürünleri, oteller, yatlar tasarlıyoruz. Eğlenceli ve şanslı bir hayatımız var. İnsanlar için çalışıyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.